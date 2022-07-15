На Україну насувається "пекло" в +42 градуси: де і коли очікувати аномальну спеку

Погода в Україні цього літа мінлива - спека змінюється грозами та щоденними зливами, після чого знову починає нещадно палити сонце. Так, у деяких областях України протягом найближчих двох тижнів до кінця липня стовпчики термометрів можуть підніматися до +42 градусів, інформує Апостроф.

Про це свідчить прогноз погоди від Gismeteo.

Найбільшу спеку синоптики прогнозують у Дніпрі - 26 та 27 липня температура повітря там становитиме +41 та +42 градуси відповідно. Найнижча температура +25 градусів прогнозується в неділю, 17 липня. Тоді ж у цей день можливі невеликі опади.

У Харкові найближчими днями теж буде спекотно. Там стовпчики термометрів 26 та 27 липня піднімуться до +38-41 градусів. В інші дні температура в середньому становитиме 26 градусів. Найхолодніше буде 17 липня, днем раніше може пройти невеликий дощ.

В Одесі найтеплішими днями стануть 20 та 27 липня - повітря прогріється до +32 та +33 градусів відповідно. Опади можливі 16 липня, інші дні будуть сонячними із середньою температурою +28 градусів.

В Ужгороді тиждень, з 19 по 26 липня, буде нереальна спека від +33 до +39 градусів. Одразу після цього, 27 липня, різко похолодає на день аж до +18 градусів та можливий сильний дощ із мінливою хмарністю. Однак наступного дня знову буде сонячно та тепло.

У Києві протягом двох тижнів мінімальна температура повітря складе +19 градусів у неділю, 17 липня. Вдень можливий дощ. Опади також випадуть 19 та 23 числа. Максимальна температура повітря буде 26 та 27 липня - 35 та 33 градуси відповідно.


Марія Швець, Апостроф





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