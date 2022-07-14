Літнє тепло повертається до України, але не без винятків: прогноз погоди на 14 липня

У четвер, 14 липня, в Україні буде тепла погода, але не у всіх регіонах – у центрі та на сході будуть дощі.

Про це повідомив Укргідрометцентр, інформує Апостроф.

На заході, а також на півдні та півночі буде, переважно, суха погода. Найтепліше буде вдень в Одесі - там температура повітря становитиме +28...+30 °C. Сонячно буде в Криму, де температура повітря вдень становитиме +25...+27 °C.

Водночас у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Луганській, Полтавській, Харківській та Черкаській областях будуть дощі. Крім того, на сході України будуть відносно низькі для липня градуси.

Як повідомляв "Апостроф" раніше, зараз погода в Україні нагадує ранню осінь: прохолода, дощі, вітер. Незабаром у деякі регіони повернеться літня спека до +30 градусів та сонячна погода.


Євген Устименко, Апостроф





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