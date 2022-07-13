В Україну повертається спека: де буде "пекло"

Зараз погода в Україні нагадує ранню осінь: прохолода, дощі, вітер. Однак незабаром у деякі регіони повернеться літня спека до +30 градусів та сонячна погода, інформує Апостроф.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

14 липня, у четвер, у більшості регіонів удень прогнозується комфортна температура повітря на рівні +22+28 градусів. Прохолода затримається на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, частині Чернігівщини та Луганщини, де очікується +19+22 градуси. Водночас на Закарпатті та в Одеській області справжня спека до +30 градусів

Також у четвер очікується зменшення опадів та переважання сухої погоди, адже дощовий циклон відступає.

"Лише північні області та північно-східну частину України ще зачепить мокрим хвостом атмосферний фронт цього циклону - там ймовірні періодичні дощі, грози", - попередила синоптикиня.

Щодо погоди в Києві, то температура повітря вдень становитиме близько +24 градусів із мінливою хмарністю та тимчасовими проясненнями. Вітер буде помірний північно-західного напрямку.


Ліза Бровко, Апостроф





Интересные новости
Якою буде зима в Україні: синоптики озвучили тривожний прогноз, до чого готуватисьЯкою буде зима в Україні: синоптики озвучили тривожний прогноз, до чого готуватись
Київ накриє потужна хвиля спеки до +40: прогноз до середини серпняКиїв накриє потужна хвиля спеки до +40: прогноз до середини серпня
Похолодання та дощі: погодинний прогноз погоди у Києві 8 липняПохолодання та дощі: погодинний прогноз погоди у Києві 8 липня
Похолодає до +16: Київ зачепить суворий циклон, деталі нового прогнозуПохолодає до +16: Київ зачепить суворий циклон, деталі нового прогнозу
Температура повітря різко опуститься, але не скрізь: прогноз погоди на неділюТемпература повітря різко опуститься, але не скрізь: прогноз погоди на неділю
Блок рекламы


Похожие новости
Літнє тепло повертається до України, але не без винятків: прогноз погоди на 14 липняЛітнє тепло повертається до України, але не без винятків: прогноз погоди на 14 липня
В Україну увірветься спека до +41 градуса: коли і де намічається "пекло"В Україну увірветься спека до +41 градуса: коли і де намічається "пекло"
Якою буде зима в Україні: синоптики озвучили тривожний прогноз, до чого готуватисьЯкою буде зима в Україні: синоптики озвучили тривожний прогноз, до чого готуватись
В Україні знову припікатиме: де вдарить найсильніша спекаВ Україні знову припікатиме: де вдарить найсильніша спека
Спека, зливи та похолодання: синоптики розповіли про погодні "гойдалки" в Україні в липніСпека, зливи та похолодання: синоптики розповіли про погодні "гойдалки" в Україні в липні
У липні в Києві припече: коли буде найвища та найнижча температураУ липні в Києві припече: коли буде найвища та найнижча температура
Спека в Україні ослабне, але не для всіх: названо області, де погода змилостивитьсяСпека в Україні ослабне, але не для всіх: названо області, де погода змилостивиться
В Україну увірвуться довгоочікувані дощі: коли і де поливатиме, картаВ Україну увірвуться довгоочікувані дощі: коли і де поливатиме, карта
Липень у Києві буде з аномальною спекою: прогноз погоди на кожен деньЛипень у Києві буде з аномальною спекою: прогноз погоди на кожен день
33-градусна спека та небагато дощів: актуальний прогноз погоди в Україні33-градусна спека та небагато дощів: актуальний прогноз погоди в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости