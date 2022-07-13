В Україну повертається спека: де буде "пекло"

Зараз погода в Україні нагадує ранню осінь: прохолода, дощі, вітер. Однак незабаром у деякі регіони повернеться літня спека до +30 градусів та сонячна погода, інформує Апостроф .

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

14 липня, у четвер, у більшості регіонів удень прогнозується комфортна температура повітря на рівні +22+28 градусів. Прохолода затримається на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, частині Чернігівщини та Луганщини, де очікується +19+22 градуси. Водночас на Закарпатті та в Одеській області справжня спека до +30 градусів

Також у четвер очікується зменшення опадів та переважання сухої погоди, адже дощовий циклон відступає.

"Лише північні області та північно-східну частину України ще зачепить мокрим хвостом атмосферний фронт цього циклону - там ймовірні періодичні дощі, грози", - попередила синоптикиня.

Щодо погоди в Києві, то температура повітря вдень становитиме близько +24 градусів із мінливою хмарністю та тимчасовими проясненнями. Вітер буде помірний північно-західного напрямку.