Зливи та похолодання до +9: карта погоди в Україні 11 липня

11 липня на всій території України прогнозується свіжа погода з комфортною температурою повітря. Однак її перепади все ж будуть значними, наприклад у районах поблизу Карпат удень буде місцями +9 тоді, як у південних регіонах близько +29 градусів, інформує Апостроф .

Про це свідчить прогноз погоди на метеорологічному сайті Ventusky.

Карта температури повітря

Карта температури повітря на 11 липня

У понеділок у Карпатах, на Прикарпатті та Буковині прогнозується прохолодна погода вдень: від +9 до +17 градусів. На Закарпатті традиційно тепліше - до +21 градуса. Однак у загальному в західних регіонах буде +17+22 градуси.

У Києві та всіх центральних областях прогнозується від +22 до +24 градусів - ідеальна літня погода із синоптичної точки зору. Схожий температурний режим буде й на сході України, +18+22 градуси, місцями до +25 градусів.

Водночас у південних регіонах спека хоч і послабне, але збережеться температура на рівні +26+28 градусів.

Карти опадів

Ранкові опади 11 липня, 14:00

Вранці 11 липня дощі подекуди з грозами очікуються у східних регіонах, а також у частинах центральних та південних регіонів. Короткочасні опади передбачаються у Карпатах і частіні західних областей.

Денні опади 11 липня

Удень дощі місцями з грозами охоплять більшу частину Лівобережжя України, а також значно посиляться на Правобережжі.

Вечірні опади 11 липня

Увечері опади з грозами все ще прогнозуються у східних регіонах, частині центральних та північних. Однак дощі зменшать інтенсивність та поширення на Правобережжі.