Зливи та похолодання до +9: карта погоди в Україні 11 липня
11 липня на всій території України прогнозується свіжа погода з комфортною температурою повітря. Однак її перепади все ж будуть значними, наприклад у районах поблизу Карпат удень буде місцями +9 тоді, як у південних регіонах близько +29 градусів, інформує
Про це свідчить прогноз погоди на метеорологічному сайті Ventusky.
Карта температури повітря
У понеділок у Карпатах, на Прикарпатті та Буковині прогнозується прохолодна погода вдень: від +9 до +17 градусів. На Закарпатті традиційно тепліше - до +21 градуса. Однак у загальному в західних регіонах буде +17+22 градуси.
У Києві та всіх центральних областях прогнозується від +22 до +24 градусів - ідеальна літня погода із синоптичної точки зору. Схожий температурний режим буде й на сході України, +18+22 градуси, місцями до +25 градусів.
Водночас у південних регіонах спека хоч і послабне, але збережеться температура на рівні +26+28 градусів.
Карти опадів
Вранці 11 липня дощі подекуди з грозами очікуються у східних регіонах, а також у частинах центральних та південних регіонів. Короткочасні опади передбачаються у Карпатах і частіні західних областей.
Удень дощі місцями з грозами охоплять більшу частину Лівобережжя України, а також значно посиляться на Правобережжі.
Увечері опади з грозами все ще прогнозуються у східних регіонах, частині центральних та північних. Однак дощі зменшать інтенсивність та поширення на Правобережжі.