Температура повітря різко опуститься, але не скрізь: прогноз погоди на неділю

У неділю, 10 липня, в Україні переважатиме прохолодна та дощова погода.

Свіжий прогноз на сьогодні опублікував Укргідрометеоцентр, інформує Апостроф.

За словами синоптиків, дощі із грозами у неділю, 10 липня, очікуються по всій Україні, окрім Вінницької області.

У цьому регіоні вночі та вранці температура становитиме близько +13 градусів, а вдень повітря прогріється до позначки +24 градуси.

На Заході України середня температура вночі буде на рівні +10...+13, а вдень - в районі +22. У північних та центральних областях, за даними синоптиків, денна середня температура становитиме +25. Дощі з грозами, які також прогнозуються у південних та східних регіонах, не зможуть сильно вплинути на спеку. Вдень синоптики Укргідрометеоцентру обіцяють у цих областях до +33 градусів.


Богдан Соловйов, Апостроф





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