Похолодання та дощі: погодинний прогноз погоди у Києві 8 липня

Погода в Києві після рекордної спеки знову стає свіжою та комфортною. Синоптики прогнозують на 8 липня, п'ятницю, хмарну погоду в столиці та справжі зливи ближче до ночі, інформує Апостроф .

Про це повідомили на метеорологічному сайті Weather.

Погодинний прогноз погоди

Упродовж дня в Києві зберігатиметься хмарна погода, а після 21:00 прогнозується злива, що триватиме до ранку наступного дня. Температура повітря вранці буде навіть дещо прохолодною на рівні +20 градусів, а максимальна позначка за день буде +25 градусів. Водночас у розпал дня тепле сонечко може інколи визирати з-за хмар.

Карта погоди

Фото: Укргідрометцентр

Погода в Київській області буде майде ідентична до погоди в Києві: середня температура вдень близько +24 градусів та дощі з грозами надвечір.