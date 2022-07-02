У липні в Києві припече: коли буде найвища та найнижча температура

У липні на мешканців Києва очікують температурні гойдалки від +19 до +36 градусів.

Про це свідчать дані тематичного порталу Wisemeteo, інформує Апостроф.

За даними синоптиків, перша хвиля спеки накриє Київ з 2 по 6 липня. Середня денна температура становитиме від +29 до +36 градусів, а вночі стовпчики впадуть до позначки +14...+17 градусів.

Сезон грозових дощів протримається з 6 по 11 липня, а вдень повітря прогріється до +20...+25 градусів. Через кілька днів розпочнуться чергові погодні гойдалки зі спекою та опадами, а серйозне потепління варто очікувати в останній декаді місяця.

В останні п’ять днів липня стовпчики термометрів вдень покажуть до +29...+31 градуса, а вночі буде прохолодно зі середньою температурою близько +20 градусів.


Богдан Соловйов, Апостроф





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