Cпека відступає: українців очікує похолодання, смерчі та дощі

В Україні в останній день червня можлива різка зміна погоди. За прогнозами синоптиків, 30 червня очікуються зливи, шквали та смерчі. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на сторінці у Facebook.

Погода в Україні на 30 червня

Синоптик попередила українців, що завтра на них чекає низка кліматичних явищ, серед яких навіть смерч.

«Спека, грози, похолодання, зірниці, блискавки, шквали, зливи, навіть смерчі - такі синоптичні герої завтра вийдуть на поклін завершального дня дебютного літнього місяця», – наголосила Діденко.

За її словами, максимально спекотна погода очікується у західних областях – 30-35 градусів тепла. У мешканців східних областей буде значно свіжіше – температура повітря становитиме 23-27 градусів. Діденко додала, що завтра у більшості областей спека спаде, а температура знизиться до 25-30 градусів тепла.

Синоптик застерегла, що через значні температурні коливання у деяких місцях можуть спостерігатися смерчі, грози та град.

«Через значні температурні контрасти, від +35 до +25 градусів, та через діяльність атмосферних фронтів у більшості областей України очікуються місцями – зливи, грози, при грозах можливі локально град, шквали та навіть мілкомасштабні смерчі», – підкреслила вона.

За словами Діденко, західні області належатимуть завтра до області підвищеного атмосферного тиску, тому там не очікується істотних опадів.