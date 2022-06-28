В Україну увірвуться довгоочікувані дощі: коли і де поливатиме, карта

В Україні у четвер, 30 червня, прогнозують послаблення сильної спеки, а в деяких регіонах пройдуть дощі з грозами.

Про це повідомляє погодний радар Ventusky, інформує Апостроф.

30 червня стовпчики триматимуться здебільшого на пікових +28...+36 градусів у північних, західних, східних та південних регіонах. У центрі країни температура буде нижча, не підніматиметься вище +23...+25 градусів.

Вранці на північному сході, зокрема, у Сумській, Харківській, Черкаській, Полтавській області - дощі з грозами. Також частково дощитиме на Запоріжжі та Донеччині. На більшій частині Чернігівщині та на решті території - без опадів.


Вдень грози перемістяться у бік центру, півдня та заходу, зокрема, дощитиме на Київщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Житомирщині, Вінниччині, Тернопільщині, Рівненщині, Миколаївщині, Одещині.

Під вечір опади майже припиняться, дощитиме трохи на півдні та заході.


1 липня температура майже по всій країні знову сягатиме +30...+38 градусів, лише на Закарпатті буде в районі +22...+27 градусів. Без опадів.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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