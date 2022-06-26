Від заморозків до +41: Укргідрометцентр попередив про температурні гойдалки в липні, якою буде погода

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Погода в липні може бути непередбачуваною: на території України синоптики фіксували температуру від -1 до +41 градусів.

Укргідрометеоцентр дав попередній прогноз погоди на липень 2022 року.

Синоптики відзначили, що середня місячна температура повітря, за даними багаторічних спостережень, в липні складає 19-24.8°, в Карпатах 13-18° тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря 1-9° тепла, у південниій частині місцями 10-12° тепла, на високогір′ї Карпат до 1° морозу. Абсолютний максимум температури повітря 34-39°, у південних, східних, південно-східних областях та в Криму місцями 40-41°, в гірських районах 26-33°.

Експерти Укргрідрометцентру прогнозують, що цього року в липні середня місячна температура повітря передбачається 21-26° тепла (в Карпатах 17-19°), що на 1,5-2° вище за норму.

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При цьому місячна кількість опадів очікується 34-96 мм (в Карпатах до 150 мм), що в межах місячної норми. У південно-західних областях дещо менше за норму.

Також в Укргідрометцентрі попереджають, що 26-27 червня у південних, більшості західних, Житомирській, Вінницькій, Донецькій, а 27 червня і Київській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Тарас Галушко, politeka.net





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