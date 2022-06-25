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2022-06-25
Чого чекати киянам від погоди у липні-серпні: прогноз на кожен день
У Києві погода липні та серпні очікується тепла та сонячна. Температура повітря становитиме до +29 градусів.
Про це свідчить прогноз на сайті meteoprog.ua.
Погода в липні
Вдень температура повітря очікується від +24 до +28. Вночі очікується +16...+18. Синоптики прогнозують дощі 3, 4, 6, 12 та 20 липня. У решту днів буде сонячно та сухо.
Погода в серпні
Останній місяць літа буде без дощів. Опади очікуються лише 26 числа. Температура повітря коливатиметься від +23 до +29 градусів. Найспекотніший період серпня – перша декада місяця.
У перші дні вересня утримається тепла сонячна погода, без дощів. Температура повітря становитиме +21...+23 градуси.
Сергій Прилуцький, Апостроф