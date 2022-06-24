Дощі литимуть увесь день, але не скрізь: мапа погоди на 24 червня

В Україну прийшов циклон, який приніс із собою грозові дощі. У п'ятницю, 24 червня, опади охоплять значну частину країни.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру, інформує Апостроф.

Так, дощі з грозами 24 червня пройдуть на сході та півдні, а також у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. На решті території країни – без опадів, хмарно з проясненнями. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 22 до 29 градусів зі знаком "плюс". Вночі прогнозується 11-17 градусів тепла.

Нагадаємо, у суботу, 25 червня, ситуація з опадами залишиться незмінною . Температура повітря у цей день збільшиться. На півночі, сході, півдні та в центрі нічні температури становитимуть близько 13-17 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до 25-29 градусів із позначкою "плюс". На заході вдень стовпчики термометрів підберуться до позначки +30.


Олена Руденко, Апостроф





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