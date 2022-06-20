+34, похолодання та грози: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні на початок тижня

У понеділок, 19 червня, в Україні буде спекотна та сонячна погода – місцями стовпчики термометрів піднімуться до +32 +34 градусів, проте незабаром на зміну зною прийдуть грози та похолодання.

Про це свідчать прогнози Українського гідрометцентру, інформує Апостроф .

У понеділок, 20 червня, по всій країні буде сухо і сонячно, повітря в денний час прогріється до +28 +33 градусів, а в Києві - до +34. Вночі прогнозується 13-17 градусів тепла.

У вівторок, 21 червня, по всій країні очікуються дощі з грозами, які дещо охолодять атмосферу. Вдень очікується від +20 до +32 градусів, найхолодніше буде в західній частині України, а найвищі температури очікуються на сході країни. Вночі прогнозується від +15 до +19 градусів.

У середу, 22 червня, у західній частині України, а також у Хмельницькій та Одеській області опади припиняться, буде хмарно із проясненнями. На решті території країни продовжаться дощі з грозами. Вдень прогнозується 19-28 градусів зі знаком "плюс", у нічний час очікується 10-17 градусів тепла.