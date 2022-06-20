Неймовірна спека на тлі легкого бризу: погодинний прогноз погоди в Києві на 20 червня

Хоча на Україну знову насуваються грозові дощі, у понеділок, 20 червня, у Києві утримається спекотна та сонячна погода.

Про це свідчать дані сайту The Weather Channel, інформує Апостроф .

З раннього ранку і до пізнього вечора у столиці світитиме сонце, вітер буде південно-західним, до 22 км/сек. Опадів не очікується. Максимальна температура повітря в денний час - до +32 градусів, спека досягне апогею з 16:00 до 17:00.

Вночі у Києві прогнозується 21-24 градуси зі знаком "плюс", безхмарно, без опадів. А ось у вівторок очікуються дощі із грозами.