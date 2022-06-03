Непогода покидает Украину: народный синоптик назвал точную дату прихода мощного циклона

В субботу, 4 июня, циклон, принесший непогоду в виде дождей, гроз, града и шквального ветра, должен покинуть территорию Украины, информирует Апостроф .

Об этом написал народный синоптик Стас Щедрин на своей странице в Facebook.

Однако, по его словам, расслабляться не следует, ведь в воскресенье, 5 июня, в Украину придет другой циклон, который в большинстве областей спровоцирует очень сильные ливни.

Также он показал фото с последствиями гроз на Черкащине и во многих областях 2 июня.

Как сообщалось, ранее киевлян поразили ночные мощные вспышки в небе – зарницы - молнии на горизонте во время удаленной грозы. При этом грохота грома не было из-за дальности, однако свет от молний отражался от купово-дождевых облаков.