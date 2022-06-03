Совершенно разные дни по погоде: синоптик рассказала о погодных "качелях" на выходных

На выходных, 4 и 5 июня, в Украине ожидается нестабильная погода - где-то будут идти дожди, а где-то ожидается жара до +32 градусов, информирует Апостроф.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По прогнозу синоптика, 4 июня в Украине сохранится теплая погода. Температура воздуха днем составит +24+28 градусов, на Юге и Востоке ожидается +25+31 градус.

Осадки вероятным только в западных областях, где ожидаются дожди с грозами.

На остальной территории Украины в субботу будет сухая солнечная погода.

В воскресенье дожди и грозы расширят область своего "действия" на большую часть территории Украины. Сухо будет днем на юго-востоке и Востоке.

Температура воздуха 5 июня снизится до +17+22 градусов.

В южной части и в восточных областях Украины похолодания ожидать не стоит, там ожидается даже жаркая погода: +25+32 градуса.

В Киеве 4 июня ожидается теплый солнечный день, а 5 июня в столице пройдут грозовые дожди, снизится атмосферное давление.

В субботу в столице будет +23 градуса, а в воскресенье станет холоднее, максимально +17 +19 градусов.

Напомним, что на протяжении субботы, 4 июня, по всей территории Украины будет сухо, однако уже с вечера этого дня дождить начнет на западе страны.


Максим Яценко, Апостроф





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