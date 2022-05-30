Какой будет погода в июне - прогноз от Укргидрометцентра

Месяц будет теплым, но стоит быть готовыми к сильным дождям, информирует ZN.ua.

Какой будет погода в июне - прогноз от Укргидрометцентра
© Василий Артюшенко, ZN.UA

В течение июня погода в Украине будет немного теплее средних показателей этого месяца, сообщает Укргидрометцентр.

В среднем температура воздуха в течение июня будет составлять 18-23° тепла (в горных районах 15-19°), что на 1-1,5° выше нормы.

Осадки ожидаются в пределах нормы: их месячное количество должно составить 49-108 мм (в Карпатах 109-164 мм).


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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