Какой будет погода в июне - прогноз от Укргидрометцентра

В течение июня погода в Украине будет немного теплее средних показателей этого месяца, сообщает Укргидрометцентр .

В среднем температура воздуха в течение июня будет составлять 18-23° тепла (в горных районах 15-19°), что на 1-1,5° выше нормы.

Осадки ожидаются в пределах нормы: их месячное количество должно составить 49-108 мм (в Карпатах 109-164 мм).