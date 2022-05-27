В Украине основательно посвежеет и пройдут дожди: синоптики уточнили прогноз погоды на уик-энд

Последний рабочий день недели в Украине будет теплым, но местами пройдут дожди, которые задержатся и на выходные.

Об этом свидетельствуют прогнозы Украинского гидрометцентра, информирует Апостроф .

Так, в пятницу, 27 мая, дожди с грозами пройдут в Волынской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Житомирской, Киевской и Сумской областях. В Черниговской области также возможен незначительный дождь. На остальной территории осадков не прогнозируется. Днем столбики термометров покажут от 19 до 27 градусов тепла. Ночью ожидается +9 +16 градусов.

На следующий день, 28 мая, грозовые дожди переместятся в восточную и южную части страны, также осадки прогнозируются в Винницкой области. Днем воздух прогреется от +17 до +28 градусов, в ночные часы ожидается 7-16 градусов со знаком "плюс".

В воскресенье, 29 мая, грозовые дожди охватят несколько западных областей, а также южные и восточные области Украины. Днем воздух в Украине прогреется от +17 до +28 градусов, ночью столбики термометров покажут от 6 до 15 градусов со знаком "плюс".