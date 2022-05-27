Серьезное потепление и грозы: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на конец недели

В финальную неделю мая Украина наконец-то столкнется с настоящей жарой лета 2022. Зато циклоны "разгуляются" почти во всех регионах страны.

Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В пятницу в Украине погода будет по-весеннему теплой, местами - грозы. Мокро будет во Львове, Луцке, Житомире, Ивано-Франковске, Ровном и Суммах. Теплее всего - в Николаеве, где температура днем прогреется до 27 градусов со знаком "плюс", информирует Апостроф .

Погода в Киеве 27 мая ожидается без осадков ночью, днем - дожди. Ветер юго-западный, 7?12 м/с. Температура воздуха ночью составит 12-14°, днем — около 20-22°.

28 мая на Западе нашей стране уже будет сухо и солнечно, хотя температура воздуха не поднимется выше 20 градусов. А вот грозы перейдут на Юг и Восток Украины. В столице дождь может пойти в ночное время. Температура воздуха днем - 20-23°.