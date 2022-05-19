Волна тепла, дожди и серьезное похолодание: синоптики дали прогноз погоды в Украине на конец недели

Как и обещали синоптики, 19 мая в Украину пришло потепление, в дневные часы местами воздух прогреется до +23 градусов. В ближайшие дни в страну придут дожди с грозами.

Об этом свидетельствуют прогнозы Украинского гидрометцентра, информирует Апостроф.

В четверг, 19 мая, днем прогнозируется от 13 до 23 градусов тепла. Самые высокие градусы ожидаются на Закарпатье, а прохладнее всего будет на востоке Украины. Ночью столбики термометров будут показывать +4 +11 градусов. Дожди пройдут в восточных, Запорожской, Херсонской областях, а также в Крыму. На остальной территории страны - без осадков, облачно с прояснениями.

На следующий день, 20 мая, дожди охватят Киев, северо-восток, а также Харьковскую и Полтавскую область, на остальной части страны - без осадков. Днем воздух прогреется от 17 до 27 летних градусов. В ночные часы прогнозируется +5 +13 градусов.

21 мая всю Украину накроют дожди с грозами, только в Крыму осадков не ожидается. Дневная температура воздуха прогнозируется на уровне +16 +29 градусов, а в ночные часы столбики термометров будут показывать от +6 до +14 градусов.

В воскресенье, 22 мая, дожди с грозами пройдут всюду, кроме южных областей, Крыма и Запорожской области. Днем прогнозируется 13-24 градуса тепла, а ночью - от +6 до +16 градусов.


Лена Руденко, Апостроф

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