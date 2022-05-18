С грозами, дождями и жарой: подробный прогноз погоды до конца мая

В ближайшие две недели погода в Украине будет нестабильной - жара будет сменятся резким похолоданием, а солнечные дни - дождями с грозами, информирует Апостроф.

Об этом свидетельствуют данные Gismeteo.

Винница

Самыми холодным днем в этом городе будет воскресенье, 22 мая - температура воздуха в этот день составит всего 13 градусов, погода будет дождливой и пасмурной. Дожди также ожидаются 18 и 23 мая, а 21 числа по прогнозам синоптиков будет гроза. Самыми теплыми и солнечными днями до конца месяца будут 27-31 мая - столбики термометров поднимутся до 25 градусов.

Киев

В столице холоднее всего будет 18 и 22 мая - температура воздуха составит 12 градусов. Также в эти дни будет дождить. Кроме того, осадки ожидаются и 21, 23, 30 и 31 мая. Самые теплые дни будут в конце месяца - 26-31 мая - термометры покажут до 25 градусов.

Одесса

В Одессе в ближайшие две неделе минимальная температура воздуха составит 16 градусов, 23 мая. В другие дни она будет на один-два градуса выше. Самым теплым днем будет суббота, 21 мая - тогда столбики термометров поднимутся до 25 градусов. Дожди ожидаются 18, 19, 22 и 23 мая.

Львов

Холоднее всего в этом городе будет 18 и 22 мая - температура воздуха составит 12-13 градусов. В остальные дни будет намного теплее - от 20 до 28 градусов. Однако также ожидаются и дожди с грозами, а именно 21, 23, 24, 27-31 мая.

Тернополь

Самыми холодными дянми в Тернополе станут 18 и 22 мая - термометры покажут 12 градусов. Дождить будет 21, 22, 29, 30 мая, а теплее всего будет 26-31 мая - от 22 до 25 градусов.

Чернигов

На севере страны будет несколько прохладно 18-24 мая - от 11 до 18 градусов, дождить будет 18, 20-22 мая. Далее столбики термометров поднимутся и к концу месяца будет становится все теплее - до 24 градусов. Также, 29-31 мая ожидаются дожди с грозами.

Харьков

Самыми холодными днями в Харькове станут 18 и 22-24 мая - термометры покажут от 12 до 15 градусов. Дождить будет 18, 20-22, 25, 27-28, 30 и 31 мая, при этом грозы ожидаются 21 мая. К концу месяца температура воздуха составит 22-24 градуса.

Николаев

В этом городе будет дождить 18-22 мая, а также 31 мая ожидается дождь с грозой. Холоднее всего будет в ближайшие дни - 18, 19 мая, а также 22-24 - термометры покажут 16-18 градусов. Далее ожидается потепление, постепенно температура воздуха подниметя до 26 градусов.


Мария Швец, Апостроф

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