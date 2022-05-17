Солнце сменят дожди и грозы: карта погоды в Украине до конца недели

Украинские синоптики составили прогноз погоды в стране до конца текущей недели мая.

Об этом сообщил Укргидрометцентр, информирует Апостроф.

Во вторник, 17 мая, на большей части территории страны ожидается, преимущественно, солнечная погода. Температура воздуха днем в большинстве регионов прогреется до 20?, а в некоторых областях, например, в Одесской - до 24?.

В то же время, на западе страны днем ожидаются дожди.

В среду, 18 мая, погода изменится - подавляющее большинство областей Украины накроют дожди, лишь на западе будет солнечная погода.

В четверг, 19 мая, на всей территории Украины будет солнечная погода. Максимальная температура воздуха днем - от 23 до 24 градусов тепла.

В пятницу, 20 мая, днем также будет солнечно, а температура воздуха в некоторых регионах прогреется до 25?.

В субботу, 21 мая, по всей территории Украины, за исключением Крыма, днем ожидаются дожди с грозами, максимальная температура воздуха днем составит 25?


Евгений Устименко, Апостроф

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