Солнце сменят дожди и грозы: карта погоды в Украине до конца недели
Украинские синоптики составили прогноз погоды в стране до конца текущей недели мая.
Об этом сообщил Укргидрометцентр, информирует
Во вторник, 17 мая, на большей части территории страны ожидается, преимущественно, солнечная погода. Температура воздуха днем в большинстве регионов прогреется до 20?, а в некоторых областях, например, в Одесской - до 24?.
В то же время, на западе страны днем ожидаются дожди.
В среду, 18 мая, погода изменится - подавляющее большинство областей Украины накроют дожди, лишь на западе будет солнечная погода.
В четверг, 19 мая, на всей территории Украины будет солнечная погода. Максимальная температура воздуха днем - от 23 до 24 градусов тепла.
В пятницу, 20 мая, днем также будет солнечно, а температура воздуха в некоторых регионах прогреется до 25?.
В субботу, 21 мая, по всей территории Украины, за исключением Крыма, днем ожидаются дожди с грозами, максимальная температура воздуха днем составит 25?