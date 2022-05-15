В Украину идет курортная погода: в мае ударит жара до +32 градусов

В последней декаде мая Украину приедут теплые воздушные массы, которые принесут с собой жаркую погоду - будет почти лето. Ожидается, что столбики термометров в некоторых регионах будут показываться до +32 градусов по Цельсию, информирует Апостроф .

Об этом свидетельствуют данные метеорологического сайта Ventusky.

21 мая

Карта погоды по состоянию на 14:00.

На карте температуры воздуха фиолетовым цветом обозначены регионы, где термометр будет от +26 до +28 градусов - тепло придет на запад и северо-запад Украины. Оранжевый цвет говорят о температурном режиме в пределах +20+24 градусов, а желтый о +17+19 градусов.

22 мая

Карта погоды по состоянию на 14:00.

22 мая теплее всего будет в Киевской области, а также в Черниговской - там температура воздуха будет достигать +28 градусов по Цельсию. Другие регионы будут наслаждаться теплой, но в то же время свежей майской погодой.

23 и 24 мая температурный режим будет таким же, как и 22 мая.

25 мая

Карта погоды по состоянию на 14:00.

Настоящая жара приедет на юг Украины, местами столбик термометра будет показывать +28 в тени, а на солнце гораздо больше. В то же время Левобережье и восток смогут еще немного оттянуть приход летнего зноя и насладиться комфортными +17 +19 градусов.

26 мая

Карта погоды по состоянию на 14:00.

В этот день теплые воздушные массы продвигаются на север и покроют южные, центральные и восточные регионы Украины, где прогнозируется от +27 до +31 градуса по Цельсию. Также жарко будет и на остальных территориях: от +25 до +29 градусов тепла.

27 мая

Карта погоды по состоянию на 14:00.

И в конце последнего месяца весны столбик термометра будет показывать рекордные отметки этого сезона - до +32 градусов тепла на юге и востоке страны. Остальные регионы тоже будут "купаться" в солнечных лучах с температурой воздуха от +27 до +31 градуса по Цельсию.