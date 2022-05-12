Лето резко ворвется в Украину, температура подскочит до +29: чем еще удивит погода

лето, весна, люди, погода

В Украину придет полноценная летняя жара с грозами и дождем.

Об этом сообщили синоптик Наталка Диденко, а также специалисты Укргидрометцентра.

Так, Диденко в своем прогнозе сообщила, что 12 мая лето проведет в Украине свою «предварительную презентацию». Это проявится в непривычно высокой для мая температуре – вплоть до +29 градусов.

Однако, на идеальный летний день в середине мая рассчитывать не приходится: погоду подпортит сильный ветер местами с штормовыми порывами до 15-20 м/с.

Ночью и утром ожидается преимущественно сухая погода, однако днем на западе пройдут грозовые дожди. К вечеру они придут и в северные регионы страны.

На востоке, юге и в центре страны осадки маловероятны.

Самые высокие температуры днем будут наблюдаться в западных областях – от +25 до 28 градусов. Жарче всего будет на Закарпатье, где столбики термометров поднимутся до +29 градусов.

лето, весна, люди, погода

На севере и в центре Украины, а также на юге за исключением Херсонской области и Крыма, ожидается от +25 до +27 градусов.

На востоке, а также в Херсонской области и Крыму днем воздух прогреется до +21…+23 градусов.


Дарья Волкова, politeka.net

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