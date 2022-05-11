Сегодня в Украине будет идеальная погода, но есть исключение

В среду, 11 мая погода порадует украинцев, однако в некоторых регионах могут быть неприятные сюрпризы - речь идет о Крыме и Луганской области, информирует Апостроф.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, по всей Украине будет солнечно с переменной облачностью, однако на востоке и юге страны возможны незначительные осадки, в Крыму - с грозой.

Температура воздуха на севере Украины составит 16-19 градусов, за исключением Сумской области - там столбики термометров покажут 12-14 градусов.

На западе страны в некоторых регионах потеплеет до 21 градуса.

Температура воздуха в центре страны будет составлять 16-18 градусов тепла, а на востоке - 12-15. На юге страны прогнозируется теплая погода - там столбики термометров покажут до 21 градуса.


Мария Швец, Апостроф

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