Киевлян ждут затяжные дожди: синоптики дали прогноз на май и июнь

Весна 2022 года в столице была прохладной и сырой. С 10 мая в Киев придет весенняя температура и майские дожди - солнечные дни можно будет посчитать по пальцам, информирует Апостроф .

Об этом свидетельствуют данные сайта gismeteo.

Самый теплый день ждет жителей столицы 12 мая - температура прогреется до 25 градусов, осадков не ожидается. А уже 13 мая в город придут дожди, которые продлятся девять дней. 21 мая стоит вспомнить о теплых вещах, так как максимальная температура в этот день составит всего 10 градусов со знаком "плюс". Последние весенние дни также будут мокрыми, хотя и более теплыми.