Киевлян ждут затяжные дожди: синоптики дали прогноз на май и июнь

Весна 2022 года в столице была прохладной и сырой. С 10 мая в Киев придет весенняя температура и майские дожди - солнечные дни можно будет посчитать по пальцам, информирует Апостроф.

Об этом свидетельствуют данные сайта gismeteo.

Самый теплый день ждет жителей столицы 12 мая - температура прогреется до 25 градусов, осадков не ожидается. А уже 13 мая в город придут дожди, которые продлятся девять дней. 21 мая стоит вспомнить о теплых вещах, так как максимальная температура в этот день составит всего 10 градусов со знаком "плюс". Последние весенние дни также будут мокрыми, хотя и более теплыми.

Начало лета в Киеве также не порадует жителей столицы летним солнцем. В первый летний день температура прогреется всего до 15 градусов, а уже 2 июня город начнут заливать дожди. Ясные дни ожидаются только 6, 7, 8 июня.


Инна Погрибная, Апостроф

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