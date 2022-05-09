9 мая многих в Украине зальет дождями: прогноз погоды в разных городах

В Украину приходит долгожданное потепление, однако из-за резкого изменения температурного режима, 9 мая ожидаются дожди, информирует Апостроф.

Об этом свидетельствуют прогнозы сайта Gismeteo.ua.

В Киеве 9 мая незначительный дождь прогнозируется на ранее утро, позднее он прекратится, выйдет солнце. В дневные часы воздух прогреется до 16 градусов тепла.

Во Львове с утра будет без осадков, дожди ожидаются около полудня. Столбики термометров днем покажут до +16 градусов.

В Одессе утром в понедельник будет солнечно, ближе к вечеру погода станет пасмурной, а около 21 часа прогнозируется небольшой дождь. Днем прогнозируется до 19 градусов со знаком "плюс".

В Днепре с утра также будет солнечно, а около полудня пойдет дождь, который усилится к 15 часам и прекратится около 21 часа. Столбики термометров покажут до 19 теплых градусов.

В Харькове 9 мая также будет дождливо. Дождь начнется с самого утра и продолжится до 18 часов. Максимальная температура воздуха в городе днем прогнозируется на уровне 14 градусов с отметкой "плюс".


Лена Руденко, Апостроф

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