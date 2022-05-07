Солнце, грозы и тепло до +23: синоптики озвучили прогноз погоды на выходные

На выходных в части Украины прольются дожди с грозами, вместе с тем продолжится потепление, а в некоторых регионах воздух прогреется до совсем летних +23.

Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра Украины, информирует Апостроф.

В субботу, 7 мая, в западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях ожидаются дожди. На остальной территории страны будет солнечная погода.

Температура воздуха днем составит +17...+20 градусов, ночью термометры покажут на Западе +7...+9, в остальных областях будет прохладнее -- от +3 до +7 градусов.

В воскресенье, 8 мая, в западных и северных регионах, в Житомирской и Киевской областях синоптики прогнозируют дожди с грозами. В остальной части Украины продолжит светить солнышко.

Несмотря на осадки, ожидается потепление до +19... +23 градусов. В ночные часы на Востоке и в Запорожской области ртутные столбики опустятся до +3...+5, в остальных регионах будет +5...+11.

В понедельник, 9 мая, грозы поменяют свою дислокацию, переместившись на Юг, Восток и прилегающие области центральной Украины. Дневные температуры составят от +14... +16 на Севере до +21...+23 в Херсоне и в Ужгороде. Ночью холоднее всего будет в Луганской области, там термометры покажут +4... +6. На остальной территории ожидается от +6 до +11 градусов.


Маргарита Лепс, Апостроф

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