20 градусов "жары" и грозы: прогноз погоды в Украине на уик-энд

Украинские синоптики озвучили прогноз погоды в стране на конец первой недели мая 2022 года.

Об этом сообщил Укргидрометцентр, информирует Апостроф.

В пятницу, 6 мая, на западе страны днем ожидаются дожди - осадки будут на территории Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Столбик термометра днем покажет до 20-22 градусов тепла.

На остальной части территории Украины будет преимущественно облачная погода, максимальная температура воздуха днем - +19?.

В субботу, 7 мая, на западе Украины ночью и днем будут дожди с грозами. Днем столбик термометра будет колебаться от 16 до 20 градусов тепла. В других регионах страны будет без существенных осадков.

В воскресенье, 8 мая, на западе страны, а также в Киевской, Житомирской и Черниговской областях ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха днем будет колебаться от 13 до 20 градусов тепла.

На востоке, юге и частично, центре Украины будет солнечная погода, кое-где возможны небольшие осадки.


Евгений Устименко, Апостроф

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