В ближайшую ночь в Украине ожидают заморозки

Скорее всего, они затронут запад, север и центр Украины, информирует ZN.ua.

В ближайшую ночь в Украине ожидают заморозки
© nkul.livejournal.com

Ночные заморозки 0-3 градуса будут наблюдаться в северных, западных и центральных областях Украины в ближайшую ночь, сообщила синоптикиня Наталья Диденко.

«Многие расслабились на дневном весеннем солнце – поберегите себя, особенно ночью, утром и вечером. Придет еще настоящее тепло», – написала она.

Диденко также предупредила о сильном северо-восточном ветре 5 мая с штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду в Херсонской, Запорожье, Донецкой, Луганщине, в Крыму.

В четверг в большинстве областей будет царить сухая солнечная погода. Однако в Приазовье, Крыму и местами в Карпатах пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха в ближайшую ночь ожидается низкой: +1+6 градусов, на юге и востоке Украины +4+9 градусов.

«В течение четверга столбики термометров поднимутся до +12+16 градусов, в западных областях и в южной части будет теплее, +15+19 градусов», - отметила синоптик.

В Киеве завтра осадков не ожидается, будет сухо и солнечно, но станет прохладнее. Ночью температура составит +3+5 градусов, в окрестностях возможны заморозки, днем 5 мая ожидается +13, +14 градусов.

А уже 8-9 мая, по словам Диденко, Украину накроют дожди.


Ирина Знась, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Апрель в Украине закончится резкой сменой погоды: синоптики объявили I уровень опасностиАпрель в Украине закончится резкой сменой погоды: синоптики объявили I уровень опасности
Киев полмесяца будут заливать дожди: прогноз погоды в мае на каждый деньКиев полмесяца будут заливать дожди: прогноз погоды в мае на каждый день
Украину накроют весенние грозы 28 апреля: картаУкраину накроют весенние грозы 28 апреля: карта
Прогноз погоды на май 2022 года для всех регионов УкраиныПрогноз погоды на май 2022 года для всех регионов Украины
Май будет с солнцем, дождями и грозами: карта погоды в Украине в начале месяцаМай будет с солнцем, дождями и грозами: карта погоды в Украине в начале месяца
Блок рекламы


Похожие новости
Май будет с солнцем, дождями и грозами: карта погоды в Украине в начале месяцаМай будет с солнцем, дождями и грозами: карта погоды в Украине в начале месяца
Апрель в Украине закончится резкой сменой погоды: синоптики объявили I уровень опасностиАпрель в Украине закончится резкой сменой погоды: синоптики объявили I уровень опасности
В Украину идут заморозки: синоптики объявили I уровень опасностиВ Украину идут заморозки: синоптики объявили I уровень опасности
Потепление до +24 и грозы: какой будет погода в Украине в начале неделиПотепление до +24 и грозы: какой будет погода в Украине в начале недели
В Украине в конце апреля потеплеет до +24: дата и карта погодыВ Украине в конце апреля потеплеет до +24: дата и карта погоды
Дождей станет меньше: какой будет погода в Страстную пятницу в УкраинеДождей станет меньше: какой будет погода в Страстную пятницу в Украине
Дожди не прекратятся: карта погоды в Украине на ближайшие дниДожди не прекратятся: карта погоды в Украине на ближайшие дни
На Вербное воскресенье в Украине неожиданно ударит мороз: где будет холоднее всегоНа Вербное воскресенье в Украине неожиданно ударит мороз: где будет холоднее всего
Погода в Украине изменится в начале второй декады апреляПогода в Украине изменится в начале второй декады апреля
От "минусов" до +23 градусов тепла: на выходных в Украине ожидаются погодные качелиОт "минусов" до +23 градусов тепла: на выходных в Украине ожидаются погодные качели
Последние новости
Подгружаем последние новости