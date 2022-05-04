В ближайшую ночь в Украине ожидают заморозки

Ночные заморозки 0-3 градуса будут наблюдаться в северных, западных и центральных областях Украины в ближайшую ночь, сообщила синоптикиня Наталья Диденко.

«Многие расслабились на дневном весеннем солнце – поберегите себя, особенно ночью, утром и вечером. Придет еще настоящее тепло», – написала она.

Диденко также предупредила о сильном северо-восточном ветре 5 мая с штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду в Херсонской, Запорожье, Донецкой, Луганщине, в Крыму.

В четверг в большинстве областей будет царить сухая солнечная погода. Однако в Приазовье, Крыму и местами в Карпатах пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха в ближайшую ночь ожидается низкой: +1+6 градусов, на юге и востоке Украины +4+9 градусов.

«В течение четверга столбики термометров поднимутся до +12+16 градусов, в западных областях и в южной части будет теплее, +15+19 градусов», - отметила синоптик.

В Киеве завтра осадков не ожидается, будет сухо и солнечно, но станет прохладнее. Ночью температура составит +3+5 градусов, в окрестностях возможны заморозки, днем 5 мая ожидается +13, +14 градусов.

А уже 8-9 мая, по словам Диденко, Украину накроют дожди.