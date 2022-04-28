В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в мае

Ожидается, что температура будет на 1-1,5 градуса выше нормы, информирует ZN.ua.

В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в мае
Температура в мае будет немного выше нормы
© pixabay/huoadg5888

В Укргидрометцентре рассказали, чего украинцам ждать от погоды в мае. Согласно прогнозу, температура будет немножко выше обычного, а осадки – в пределах нормы.

Так, средняя температура воздуха ожидается в пределах 15-18 градусов тепла, в Карпатах – 11-14 градусов. Это на 1-1,5 градуса выше нормы, в северо-западе и северо-востоке Украины – близко к норме.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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