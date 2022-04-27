Прогноз погоды на май 2022 года для всех регионов Украины

Погода в мае порадует жителей всех регионов Украины почти летней жарой. Однако придется смириться с тем, что частые проливные дожди и грозы будут сопровождаться резким понижением температуры воздуха.

Украину накроют ливни и жара до +28 градусов: прогноз погоды на май

По данным украинских метеорологов, в течение мая и даже в конце июня 2022 года столбики термометров будут менять положение в диапазоне от +7 до +28 градусов.

В первой декаде мая в южных областях ожидается значительное похолодание в период с 6 по 9 число месяца. Период понижения температуры воздуха вызовут ливни и грозы, которые обрушатся на Юг Украины в указанный период. Непродолжительные похолодания на фоне осадков будут наблюдаться до конца весны. Столбики термометров в солнечную погоду покажут до +28 градусов.

Метеорологи предупреждают, что в центральной части Украины в период с мая по начало июня дожди, местами сильные, будут идти едва ли не каждый день. Столбики термометров при этом будут то опускаться до +12 градусов, то подниматься до +25 градусов.

Украину накроют ливни и жара до +28 градусов: прогноз погоды на май

Периодически ливни с грозами будут обрушиваться на западные области Украины. В период с 12 по 22 мая будет наиболее жарко и засушливо, воздух прогреется до +22 градусов. В остальное время прогнозируются дожди с понижением температуры воздуха до +7.

В восточных областях ожидается теплая и солнечная погода в течение всего мая. Осадки будут непродолжительными, температура воздуха составит около +28 градусов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как по народным приметам на Пасху определить погоду на весь год. Какой будет урожай летом и осенью?


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Даже собаки их боятся": на освобожденной Киевщине заметили целое стадо свиней, видео"Даже собаки их боятся": на освобожденной Киевщине заметили целое стадо свиней, видео
Сегодня осадков не будет лишь в двух областях: карта погоды на 21 апреляСегодня осадков не будет лишь в двух областях: карта погоды на 21 апреля
Снег в начале мая заказывали? Украинцам рассказали, где ждать "зимнего" сюрпризаСнег в начале мая заказывали? Украинцам рассказали, где ждать "зимнего" сюрприза
В Украине в конце апреля потеплеет до +24: дата и карта погодыВ Украине в конце апреля потеплеет до +24: дата и карта погоды
Украину накроют жара до +28 и проливные дожди: подробный прогноз до начала июняУкраину накроют жара до +28 и проливные дожди: подробный прогноз до начала июня
Блок рекламы


Похожие новости
Украину накроют жара до +28 и проливные дожди: подробный прогноз до начала июняУкраину накроют жара до +28 и проливные дожди: подробный прогноз до начала июня
Потепление до +24 и грозы: какой будет погода в Украине в начале неделиПотепление до +24 и грозы: какой будет погода в Украине в начале недели
В Украине в конце апреля потеплеет до +24: дата и карта погодыВ Украине в конце апреля потеплеет до +24: дата и карта погоды
Затяжные дожди резко сменятся грозами, а потом потеплеет: какой будет погода на пасхальные выходныеЗатяжные дожди резко сменятся грозами, а потом потеплеет: какой будет погода на пасхальные выходные
Дождей станет меньше: какой будет погода в Страстную пятницу в УкраинеДождей станет меньше: какой будет погода в Страстную пятницу в Украине
На Пасху часть Украины накроет непогода с грозами: картаНа Пасху часть Украины накроет непогода с грозами: карта
Сегодня осадков не будет лишь в двух областях: карта погоды на 21 апреляСегодня осадков не будет лишь в двух областях: карта погоды на 21 апреля
Морозы и дожди: какие сюрпризы погода преподнесет украинцам 20 апреляМорозы и дожди: какие сюрпризы погода преподнесет украинцам 20 апреля
Украину ждет жара до +25 и новое похолодание: карта погодыУкраину ждет жара до +25 и новое похолодание: карта погоды
Прогноз погоды для Украины на 19-20 апреля 2022 годаПрогноз погоды для Украины на 19-20 апреля 2022 года
Последние новости
Подгружаем последние новости