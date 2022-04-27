Прогноз погоды на май 2022 года для всех регионов Украины

Погода в мае порадует жителей всех регионов Украины почти летней жарой. Однако придется смириться с тем, что частые проливные дожди и грозы будут сопровождаться резким понижением температуры воздуха.

По данным украинских метеорологов, в течение мая и даже в конце июня 2022 года столбики термометров будут менять положение в диапазоне от +7 до +28 градусов.

В первой декаде мая в южных областях ожидается значительное похолодание в период с 6 по 9 число месяца. Период понижения температуры воздуха вызовут ливни и грозы, которые обрушатся на Юг Украины в указанный период. Непродолжительные похолодания на фоне осадков будут наблюдаться до конца весны. Столбики термометров в солнечную погоду покажут до +28 градусов.

Метеорологи предупреждают, что в центральной части Украины в период с мая по начало июня дожди, местами сильные, будут идти едва ли не каждый день. Столбики термометров при этом будут то опускаться до +12 градусов, то подниматься до +25 градусов.

Периодически ливни с грозами будут обрушиваться на западные области Украины. В период с 12 по 22 мая будет наиболее жарко и засушливо, воздух прогреется до +22 градусов. В остальное время прогнозируются дожди с понижением температуры воздуха до +7.

В восточных областях ожидается теплая и солнечная погода в течение всего мая. Осадки будут непродолжительными, температура воздуха составит около +28 градусов.

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