Смартфон: які 3 головні помилки допускають користувачі гаджетів при їх зарядці

Багато користувачів гаджетів часто допускають помилки при їх експлуатації. Вони не знають, коли потрібно підключати смартфон до мережі. Є 3 найпоширеніші помилки під час заряджання телефону.

Зарядка смартфону: які 3 головні помилки допускають користувачі

Експерти в галузі технологій вважають, що смартфон потрібно ставити на підзарядку, коли рівень заряду падає до 20-50%. Не потрібно заряджати акумулятор до 100%. Оптимально, якщо він досягне 80 чи трохи більше відсотків.

Фахівці звертають увагу, що мобільним пристроям не подобається, коли їхня батарея повністю розряджається. У такому разі смартфон самостійно вимикається, що дуже погано для акумулятора. Справа в тому, що як критично високий, так і критично низький заряд згубно впливає на роботу девайса.

Другий момент – краще заряджати смартфон у звичайному, а не у швидкому режимі. Це більш оптимально для роботи батареї, яка згодом і так зношується – прискорювати цей процес немає сенсу.

Зарядка смартфону: які 3 головні помилки допускають користувачі

Третя помилка, якої часто припускаються користувачі – користування телефону, приєднаного до зарядки. Це неправильно, оскільки повільно, але впевнено знищує акумулятор. Причина проста - батарея одночасно заряджається і розряджається, що призводить її у "шоковий стан" - і результат не забариться.

Відомо, що власники смартфонів люблять залишати їх у підключених до розетки на всю ніч. Це здається зручним – поставити увечері телефон на зарядку, а вранці зняти. Однак це робити небажано, оскільки і в такому разі акумулятор "накаже довго жити".


Ловіцька Леся, Тудей





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