lifecell майже вдвічі підвищить вартість популярних тарифів з 10 серпня

Lifecell з 10 серпня підвищує вартість тарифних планів. Вартість деяких тарифів зросте на 40-70 грн в місяць. Про це абонентам сповіщають в SMS-повідомленнях.

Так, вартість пакету "Жара GO" вже із завтрішнього дня зросте зі 140 до 180 гривень на місяць. Тому абонентам lifecell пропонують оплатити пакети послуг за старою ціною на кілька місяців вперед, щоб зекономити. Встигнути це потрібно зробити до кінця доби 9 серпня.

Мобільний оператор також повідомив про зміну вартості тарифу "Вільний Лайф. Регіон". До 31 серпня 2022 року абоненти мають час безкоштовно змінити тариф на будь-який інший. Вартість цього тарифу збільшиться зі 150 грн на місяць до 220 грн.

Подорожчають і найбюджетніші тарифи lifecell - "Вільний Лайф", Смарт Лайф" та "Просто Лайф". Їх абоненти також мають до 31 серпня обрати для себе новий тариф, або підготуватися платити більше.

Нещодавно lifecell оновив сервіс "Порівнятор", створений для вибору тарифного плану серед пропозицій різних мобільних операторів. В ньому абоненти можуть порівняти не лише національні, а й регіональні тарифи, обравши будь-яку суму, яку він готовий сплачувати за послуги мобільного зв’язку в місяць. Сервіс дозволяє дізнатися, скільки хвилин і ГБ мобільного інтернету користувач отримуватиме за цю суму в межах пакетів послуг кожного оператора та на який період.

Нагадаємо, мобільний оператор Vodafone вдвічі знизив популярні тарифи для бізнесу.