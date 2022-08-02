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2022-08-02
Тепер буде 5 типів попереджень: програма "Повітряна тривога" отримала апдейт - що змінилося
Мобільний додаток "Повітряна тривога", яким користується чимало українців, отримав оновлення - користувачі зможуть дізнаватися про п'ять типів тривог, інформує
Про це повідомила у Telegram прес-служба Міністерства цифрової трансформації України.
Тепер українці зможуть отримувати сповіщення про початок та завершення п'яти типів тривог:
- повітряна тривога;
- артилерійський обстріл;
- вуличні бої;
- хімічна небезпека;
- радіаційна небезпека.
Для кожного типу тривоги створено унікальні оповіщення. Крім звукових сигналів, програма також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій, залежно від виду загрози.
Інформацію щодо всіх видів небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.
Євген Устименко, Апостроф