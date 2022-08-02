Тепер буде 5 типів попереджень: програма "Повітряна тривога" отримала апдейт - що змінилося

Мобільний додаток "Повітряна тривога", яким користується чимало українців, отримав оновлення - користувачі зможуть дізнаватися про п'ять типів тривог, інформує Апостроф .

Про це повідомила у Telegram прес-служба Міністерства цифрової трансформації України.

Тепер українці зможуть отримувати сповіщення про початок та завершення п'яти типів тривог:

повітряна тривога;

артилерійський обстріл;

вуличні бої;

хімічна небезпека;

радіаційна небезпека.

Для кожного типу тривоги створено унікальні оповіщення. Крім звукових сигналів, програма також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій, залежно від виду загрози.

Інформацію щодо всіх видів небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.