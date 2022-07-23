Окупанти залишили мешканців Херсона без популярних застосунків

Херсонці тимчасово не зможуть шукати правдиву інформацію та спілкуватися з родичами, інформує ZN.ua.

Окупанти залишили мешканців Херсона без популярних застосунків

Російські окупанти та місцеві колаборанти заблокували жителям Херсонської області доступ до пошукової системи Google, відеохостингу YouTube та месенджеру Viber.

За допомогою застосунків мешканці захоплених територій могли знаходити правдиву інформацію про ситуацію на вільній території України та спілкуватися із родичами.

«Причини блокування – використання цих соціальних мереж як елементів інформаційного тероризму з боку української влади та їх американських кураторів», - заявив заступник голови окупаційної адміністрації Кирило Стремоусов.

Не маючи підтримки жителів Херсонщини, окупанти намагаються тримати їх в інформаційному вакуумі. Загарбники розраховують, що російська пропаганда буде більш ефективною, якщо інформацію не можна буде перевірити альтернативними каналами.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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Окупанти залишили мешканців Херсона без популярних застосунківОкупанти залишили мешканців Херсона без популярних застосунків
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