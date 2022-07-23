Окупанти залишили мешканців Херсона без популярних застосунків

Російські окупанти та місцеві колаборанти заблокували жителям Херсонської області доступ до пошукової системи Google , відеохостингу YouTube та месенджеру Viber.

За допомогою застосунків мешканці захоплених територій могли знаходити правдиву інформацію про ситуацію на вільній території України та спілкуватися із родичами.

«Причини блокування – використання цих соціальних мереж як елементів інформаційного тероризму з боку української влади та їх американських кураторів», - заявив заступник голови окупаційної адміністрації Кирило Стремоусов.

Не маючи підтримки жителів Херсонщини, окупанти намагаються тримати їх в інформаційному вакуумі. Загарбники розраховують, що російська пропаганда буде більш ефективною, якщо інформацію не можна буде перевірити альтернативними каналами.