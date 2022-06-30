Смартфон: 4 причини не клеїти на екран захисне скло

Смартфон хочеться захистити від зовнішнього впливу. Для цього на екран часто клеять захисне скло. Однак власники гаджетів задаються питанням, чи правильно вони роблять.

Чому смартфон краще залишити без захисного скла: 4 причини

Захисне скло на смартфоні покликане запобігти появі на дисплеї подряпин та сколів, а також захистити екран під час падіння. Але є щонайменше чотири причини відмовитися від покупки популярного аксесуару.

Екран і так міцний

Дисплей сучасного смартфона виготовлений із загартованого скла, яке набагато міцніше звичайного. Екрани сучасних девайсів стали в рази якіснішими за своїх попередників. Вони стійкі до ударів та інших "травм", тому не потребують додаткового покриття.

Скло не захистить від удару

Екран телефону витримає падіння на асфальт або підлогу. Але якщо на нього впаде гострий та важкий камінь – шансів на порятунок немає. У цьому випадку дисплей розіб'ється або трісне разом із захисним склом – тоді навіщо воно?

Погіршення роботи

Навіть якісне захисне скло негативно впливає на роботу сенсору. У дешевих моделях "бар'єр" ще більше зменшить чутливість екрану до команд. До того ж, захисне скло позбавлене покриття антивідблиску, тому зображення буде гірше видно при денному світлі.

Чому смартфон краще залишити без захисного скла: 4 причини
Смартфон стане менш зручним

При створенні нового девайсу розробники намагаються зробити розміри максимально зручними для користувача, вираховуючи розмір гаджета до міліметра. Товщина захисного скла – 0,3–0,5 мм. Цього достатньо, щоб руці стало менш зручно тримати телефон.

Нагадаємо про два випадки, коли смартфон не потрібно заряджати, навіть якщо акумулятор сів.


Ловіцька Леся, Тудей





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