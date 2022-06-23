Смартфон: скільки разів в день його можна ставити на зарядку

Смартфон служитиме довше, якщо ви не нехтуватимете правилами зарядки. Нові пристрої зазвичай заряджають раз на два дні. Однак гаджет стає старшим, а його акумулятор - слабшим. Важливо правильно користуватися телефоном, щоб не "вбити" його батарею.

Як часто можна заряджати смартфон, щоб не “вбити“ батарею

Багато юзерів впевнені, що заряджання телефону є максимально простою процедурою. Вони підключають улюблений девайс до мережі, чекають позначки 100% і відключають. Але це не зовсім правильно.

Експерти у сфері технологій попереджають, що максимальна зарядка шкідлива для смартфона. Вона прискорює зношування батареї. При цьому небажано допускати падіння заряду акумулятора нижче 20%.

Деякі фахівці радять заряджати мобільний телефон раз на день. Однак можна робити це 2-3 рази на день.

Оптимальний рівень заряду смартфона варіюється в межах 30 та 80 відсотків. Підживлюйте гаджет, коли в ньому залишається 20-30% заряду і не чекайте на показники вище 90%.

Небажано залишати пристрій підключеним до мережі на всю ніч. Така недбалість наблизить момент, коли вам доведеться покапати новий акумулятор. До того ж це небезпечно – може виникнути пожежа через коротке замикання.

Як часто можна заряджати смартфон, щоб не “вбити“ батарею

Батареї достатньо кількох годин, щоб підживитись. Якщо вона занадто часто залишатиметься під напругою - швидше виснажиться.

Нагадаємо, як врятувати смартфон, який перегрівся у літню спеку – доступні п'ять простих способів.


Ловіцька Леся, Тудей





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