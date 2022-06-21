Смартфон перегрівся: 5 способів врятувати гаджет

Смартфон не любить екстремальних температур, в які іноді потрапляє. Він часто перегрівається в спеку. Є 5 способів урятувати телефон, який постраждав влітку.

Смартфон перегрівся: п'ять способів врятувати гаджет у літню спеку

Заберіть девайс від сонячного проміння

Любителі серфити в телефоні на пляжі діють необачно. Оптимальна температура для користування телефоном чи планштетом – кімнатна. Прийнятна – не більше від -10 до +35 градусів. Якщо смартфон сильно нагріється або переохолодиться, він вимкнеться. Не виключено, що в умовах спеки акумулятор у пристрої здується, а дисплей пошкодиться.

Зніміть захисні плівки та чохли

Силіконові, шкіряні пластикові аксесуари захищають смартфон від пошкоджень, але заважають йому відводити тепло. Влітку бажано тримати телефон без "одягу".

Не використовуйте LTE за поганого сигналу

Високошвидкісна передача даних для мобільних телефонів при низькому рівні сигналу лише дасть процесору додаткове навантаження. Це вплине на пристрій, що нагрівається. Не варто зайвий раз піддавати смартфон випробуванням.

Вимкніть ресурсоємні програми

При запуску ігор і багатьох програм, а також під час перегляду відеороликів смартфон витрачає багато ресурсів. Активне використання програм підвищує температуру батареї та елементів телефону. Він може перегрітися та зламатися.

Смартфон перегрівся: п'ять способів врятувати гаджет у літню спеку

Покладіть смартфон у холодильник

Якщо перегріву уникнути не вдалося, приведіть телефон "почуття", відправивши його в холодильник хвилин на 20-30. Він охолоне і знову почне працювати. З цією ж метою його можна відправити під вентилятор або увімкнений кондиціонер.

Нагадаємо, навіщо досвідчені користувачі кладуть смартфон екраном вниз.


Ловіцька Леся, Тудей





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