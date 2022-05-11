Киевстар расширил переечень тарифов для украинцев за границей

Киевстар во время войны обеспечил украинских абонентов за границей услугой бесплатного роуминга, чтобы они могли пользоваться своими прежними тарифами, не доплачивая ни копейки.

Киевстар расширил переечень тарифов для украинцев за границей

Перечень стран, где действует услуга "Роуминг как дома" теперь расширяется. Мобильный оператор также увеличил количество тарифных планов, которые будут действовать за границей для абонентов.

Если раньше бесплатный роуминг был включен в тарифы "Твой" и "Все вместе", то сейчас услуга стала доступной во всех тарифных планах 2019-2020 годов для контрактных и бизнес-клиентов.

Киевстар расширил переечень тарифов для украинцев за границей

Напомним, что украинские тарифы действуют в 16 странах Европы, а именно в:

  • Польше;
  • Словакии;
  • Румынии;
  • Венгрии;
  • Молдове;
  • Германии;
  • Италии;
  • Литве;
  • Франции;
  • Болгарии;
  • Испании;
  • Эстонии;
  • Латвии;
  • Австрии;
  • Нидерландах;
  • Чехии.

При этом для абонентов, которые находятся в Украине, Киевстар прекратил предоставлять услуги связи бесплатно, как это было с началом войны. С 11 мая украинцам придется возвращаться к условиям их тарифных планов и ежемесячно пополнять счет на нужную сумму.

Напомним, что абоненты Киевстар с недавнего времени могут выбрать один номер и звонить по нему бесплатно, даже если на счету нет денег.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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