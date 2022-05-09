Как правильно заряжать смартфон, чтобы защитить устройство от перепадов напряжения

Большинство владельцев смартфонов заряжают их неправильно. Даже в этом элементарном на первый взгляд процессе есть своя последовательность, которую нужно соблюдать. В ином случае во время зарядки могут происходить перепады напряжения и другие неожиданности.

Не все владельцы смартфонов знают о том, что мобильное устройство следует подключать к уже вставленному в розетку адаптеру, а не сначала к адаптеру, а потом к розетке, как делает большинство людей.

Соблюдение правильной последовательности зарядки позволяет защитить мобильное устройство от перепадов напряжения. Если вставлять в розетку адаптер с уже подключенным к нему смартфоном, то в случае внезапного скачка напряжения смартфону будет нанесет вред.

Эксперты предупреждают о таких проблемах, как сокращение ресурса аккумуляторной батареи, так и физическое повреждение контроллера питания или даже материнской платы.

Для зарядки дорогостоящих смартфонов желательно использовать сетевые фильтры, которые позволяют нивелировать перепады напряжения. При возможности нужно использовать беспроводную зарядку, которая снижает риск скачков напряжения. Она считается самой безопасной. Не зря большинство современных смартфонов уже продаются с беспроводным зарядным устройством в комплекте. Она и выглядит более стильно, и как оказалось более экономная. Беспроводная зарядка перестает автоматически перестает подавать энергию, когда смартфон полностью зарядится.

Ранее сообщалось, почему нужно обязательно вынимать зарядное устройство от смартфона из розетки, когда вы его не используете.