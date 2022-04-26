Основные причины, почему смартфон медленно заряжается

Если ваш смартфон начал медленно заряжаться, нужно сразу искать причину, ведь чаще всего проблема решается очень быстро. Дело может быть как в кабеле, так и в самом мобильном устройстве или в его аккумуляторе.

При зарядке телефона необходимо убедиться, что кабель плотно вставлен в порт, не болтается и не выпадает. Если это не так, смартфон может заряжаться медленно. Кабель может неплотно входить в разъем, если отверстие забито пылью, песком и мелким мусором. В этом случае его нужно прочистить или продуть воздухом.

Если вы видите, что впали зубцы на кабели (актуально для microUSB), которые должны цепляться за разъем, то их можно попытаться вернуть в прежнее положение с помощью иглы.

Если кабель поврежден, это может привести к медленной зарядке. Адаптер питания (зарядный блок) может быть поврежден в результате удара или падения. Его работоспособность можно проверить при подключении другого телефона к зарядке.

Если блок питания зарядки неоригинален, не удивляйтесь, что смартфон медленно заряжается. На скорость зарядки оказывает непосредственное влияние сила тока, которая должна быть не меньше, чем заявленная на оригинальном зарядном устройстве. Это означает, что нельзя переходить из зарядки 2А на 1А, поскольку это замедлит заряд смартфона.

Если батарея прослужила уже больше пяти лет и смартфон начал заряжаться медленно, то самое время заменить батарею. Сделать это можно только в сервисном центре, где для начала проведут диагностику и выяснят, действительно ли проблема в аккумуляторе. Чем менее качественный смартфон, тем быстрее он начнет испытывать проблемы с зарядкой, поэтому многие люди сталкиваются с этой проблемой уже через 2-3 года после покупки.

Обновление смартфона может влиять на скорость зарядки устройства. С одной стороны, отсутствие своевременных обновлений отрицательно сказывается на скорости, поэтому рекомендуется вовремя их устанавливать. С другой стороны, многие недобросовестные производители намеренно выпускают обновления, искусственно замедляющие скорость зарядки, тем самым побуждая людей покупать новые модели их смартфонов.

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