Ілон Маск розблокував Дональда Трампа у Twitter
Новий власник Twitter Ілон Маск після опитування розблокував акаунт експрезидента США Дональда Трампа.
За розблокування проголосували 51,8% учасників опитування. Маск запустив голосування 19 листопада.
The people have spoken.— Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022
Trump will be reinstated.
Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv
«Народ висловився. Трампа буде відновлено на посаді. Vox Populi, Vox Dei голос народу», — написав Маск.
Згодом було відновлено початковий акаунт Трампа, створений 2009 року. Станом на 7:00 20 листопада він має понад 1 млн підписників.
Нова політика Twitter
Маск заявив, що нова політика Twitter — це свобода слова, а не свобода досяжності.
«Негативні та ненависницькі твіти будуть максимально обмежені та демонетизовані, щоб не було жодної реклами чи інших доходів», — написав мільярдер.
Він зазначив, що користувачі не зможуть знайти такі публікації, якщо не шукатимуть їх спеціально. Маск підкреслив, що йдеться лише про окремі публікації, а не про цілі облікові записи.