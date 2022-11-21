Ілон Маск розблокував Дональда Трампа у Twitter

Новий власник Twitter Ілон Маск після опитування розблокував акаунт експрезидента США Дональда Трампа.

За розблокування проголосували 51,8% учасників опитування. Маск запустив голосування 19 листопада.

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022

«Народ висловився. Трампа буде відновлено на посаді. Vox Populi, Vox Dei голос народу», — написав Маск.

Згодом було відновлено початковий акаунт Трампа, створений 2009 року. Станом на 7:00 20 листопада він має понад 1 млн підписників.

Нова політика Twitter

Маск заявив, що нова політика Twitter — це свобода слова, а не свобода досяжності.

«Негативні та ненависницькі твіти будуть максимально обмежені та демонетизовані, щоб не було жодної реклами чи інших доходів», — написав мільярдер.

Він зазначив, що користувачі не зможуть знайти такі публікації, якщо не шукатимуть їх спеціально. Маск підкреслив, що йдеться лише про окремі публікації, а не про цілі облікові записи.