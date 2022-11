Ілон Маск розблокував Дональда Трампа у Twitter

Новий власник Twitter Ілон Маск після опитування розблокував акаунт експрезидента США Дональда Трампа.

За розблокування проголосували 51,8% учасників опитування. Маск запустив голосування 19 листопада.

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv