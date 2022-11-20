Twitter має 50-відсоткову ймовірність великого збою під час чемпіонату світу з футболу – інсайдер

За словами колишнього співробітника Twitter , гігант соціальних мереж не готовий впоратися зі сплесками трафіку після скорочень, запроваджених Ілоном Маском.

Нагадаємо, близько половини співробітників компанії було звільнено протягом тижня після поглинання соцмережі Елоном Маском.

За словами співробітника, який нещодавно звільнився, знайомого з тим, як компанія реагує на масштабні події, ймовірність великого збою, який може вивести сайт з мережі під час чемпіонату світу з футболу, становить 50%.

Колишній співробітник знає про роботу командного центру Twitter , команди фахівців з усунення несправностей, які відстежують такі проблеми сайту, як стрибки трафіку та збої в роботі центрів обробки даних.

"Через недостатню підготовку та нестачу персоналу, я думаю, що для Twitter це буде важкий чемпіонат світу з футболу", – сказав колишній співробітник.

Він припустив, що під час 29-денного змагання в Катарі майже напевно станеться якийсь інцидент – наприклад, сервіс реагуватиме повільно чи неправильно, – оцінивши ймовірність того, що користувачі побачать щось недобре, у 90%.

За словами колишнього співробітника, ймовірність того, що Twitter залишиться в мережі під час змагань, які розпочнуться в неділю, не вища за середню.

Компанія погано підготовлена до можливого потоку трафіку на платформу, оскільки люди прагнуть обговорити ключові моменти під час чемпіонату світу з футболу. "Під час великих подій трафік стає дуже різким, тому будь-яка важлива гра або спірний дзвінок викличуть дуже різкий сплеск трафіку - і інфраструктура має прийняти на себе цей удар", - сказав колишній співробітник. За інших обставин за ситуацією стежитиме безліч людей і стежитиме за тим, щоб усі "гарячі точки" були усунені".

Так звана "заморозка змін", яка призупиняє можливість зміни кодування Twitter , запроваджена перед поглинанням Маска, яка постійно вводилася протягом перших кількох тижнів його роботи, завадила підготовці, стверджує колишній співробітник.

На запитання про те, які плани існують у Twitter для вирішення проблем, які можуть виникнути під час чемпіонату світу з футболу, він сказав: "Ніяких, про які я знаю. Ми мали зайнятися цим кілька тижнів тому".

Прогноз щодо чемпіонату світу з футболу – це те, що турбує Джона Іоаннідіса, колишнього інженера-програміста Twitter , який працював у компанії, коли вона вирішувала проблеми, що виникли під час чемпіонату світу з футболу 2014 року. "Шумиха з Ілоном досягла свого піку в останні пару тижнів", - сказав Іоаннідіс. "Навіть при найкращому наборі обладнання та апаратури раптовий наплив трафіку може спричинити проблеми".

За словами Іоаннідіса, компанія постійно стежила за інфраструктурою Twitter , щоб він залишався онлайн під час чемпіонату світу з футболу 2014 року у Бразилії. "Існує так багато причин, через які можуть статися збої, що неможливо передбачити всі з них", – сказав він. Під час чемпіонату світу з футболу 2010 року платформа не працювала протягом кількох періодів через високу відвідуваність.

Можливість великого обсягу трафіку під час змагань турбує Алана Вудворда, професора кібербезпеки в Університеті Суррея. "Наразі Twitter , схоже, покладається на удачу, що, на мій досвід, не є надійним підходом", - сказав він.

Анонімний співробітник Twitter , який нещодавно пішов, "з жахом" чекає початку турніру. "Я нічим не міг допомогти", – сказав він.

Маск не одразу відповів на прохання про коментар. Після звільнень у Twitter більше немає відділу комунікацій.

Вночі в п'ятницю Маск написав у Твіттері: "Перший матч Кубка світу в неділю! Дивіться у Twitter найкращий репортаж та коментарі в реальному часі", а також опитування користувачів, в якому питалося, вітали б вони повернення колишнього президента США Дональда Трампа, яке було заборонено у Twitter у січні 2021 року за підбурювання до насильства через платформу.

Здатність Twitter реагувати на будь-які проблеми з ІТ-інфраструктурою була ослаблена масштабними скороченнями, які Ілон Маск, генеральний директор виробника електромобілів Tesla та засновник компанії SpaceX, що займається дослідженням космосу, ініціював після купівлі платформи 28 жовтня за 44 млрд доларів.

У перший тиждень було звільнено близько половини із 7500 співробітників компанії. Наступного тижня було звільнено чотирьох із п'яти з 5 500 підрядників компанії. А цього тижня ще 1000 чи більше працівників звільнилися після того, як Маск видав наказ, у якому запропонував їм відмовитися від подальшого працевлаштування.

Багато хто з тих, хто звільнився, були найдосвідченішими співробітниками Twitter , деякі з яких пропрацювали в соціальній мережі більше половини її існування.