Ілон Маск поставив ультиматум співробітникам Twitter: овертайм чи звільнення

Генеральний директор Twitter Ілон Маск 16 листопада подав ультиматум своїм співробітникам: залишитися частиною команди Twitter або залишити компанію з тримісячною вихідною допомогою. Співробітники мають ухвалити рішення до 17:00 у четвер. Про це повідомляє Forbes із посиланням на внутрішні джерела.

Фото: pravda.com.ua

Ультиматум Маска

У середу вранці Ілон Маск відправив листа персоналу із заголовком «Розвилка на дорозі», в якому він просив тих, хто хоче продовжити роботу в компанії, перейти за посиланням. Тих, хто це не зробить до встановленого часу, 17:00 у четвер, буде звільнено.

«Якщо ви впевнені, що хочете стати частиною нового Twitter , натисніть „Так“ на посилання нижче. Яке рішення ви не ухвалили б, дякую за ваші зусилля, спрямовані на те, щоб зробити Twitter успішним», — йдеться у листі з посиланням на онлайн-форму.

В електронному листі мільярдер підкреслив, що для створення Twitter 2.0 у майбутньому компанія має бути «надзвичайно хардкорною». Це означає, що співробітникам доведеться працювати із високою інтенсивністю, зазначає Маск.

Передісторія

Засновник Tesla та SpaceX став власником Twitter 28 жовтня. За цей час Маск звільнив половину із 7500 співробітників. Скороченнями персоналу бізнесмен намагається зменшити витрати після купівлі компанії за $44 млрд, за його словами, він за неї переплатив.

Як повідомляв Bloomberg раніше, у першому листі своїм працівникам Маск заборонив віддалену роботу. Власник соцмережі оголосив, що співробітники повинні перебувати в офісі «не менше 40 годин на тиждень».