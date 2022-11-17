Ілон Маск поставив ультиматум співробітникам Twitter: овертайм чи звільнення

Генеральний директор Twitter Ілон Маск 16 листопада подав ультиматум своїм співробітникам: залишитися частиною команди Twitter або залишити компанію з тримісячною вихідною допомогою. Співробітники мають ухвалити рішення до 17:00 у четвер. Про це повідомляє Forbes із посиланням на внутрішні джерела.

Ілон Маск поставив ультиматум співробітникам Twitter: овертайм чи звільнення
Фото: pravda.com.ua

Ультиматум Маска

У середу вранці Ілон Маск відправив листа персоналу із заголовком «Розвилка на дорозі», в якому він просив тих, хто хоче продовжити роботу в компанії, перейти за посиланням. Тих, хто це не зробить до встановленого часу, 17:00 у четвер, буде звільнено.

«Якщо ви впевнені, що хочете стати частиною нового Twitter, натисніть „Так“ на посилання нижче. Яке рішення ви не ухвалили б, дякую за ваші зусилля, спрямовані на те, щоб зробити Twitter успішним», — йдеться у листі з посиланням на онлайн-форму.

В електронному листі мільярдер підкреслив, що для створення Twitter 2.0 у майбутньому компанія має бути «надзвичайно хардкорною». Це означає, що співробітникам доведеться працювати із високою інтенсивністю, зазначає Маск.

Передісторія

Засновник Tesla та SpaceX став власником Twitter 28 жовтня. За цей час Маск звільнив половину із 7500 співробітників. Скороченнями персоналу бізнесмен намагається зменшити витрати після купівлі компанії за $44 млрд, за його словами, він за неї переплатив.

Як повідомляв Bloomberg раніше, у першому листі своїм працівникам Маск заборонив віддалену роботу. Власник соцмережі оголосив, що співробітники повинні перебувати в офісі «не менше 40 годин на тиждень».

Крім того, The New York Times з посиланням на джерела повідомила, що Маск почав звільняти співробітників, які публічно виступали з критикою.





Интересные новости
Маск заборонив співробітникам Twitter працювати віддалено — BloombergМаск заборонив співробітникам Twitter працювати віддалено — Bloomberg
Twitter без попередження звільнив тисячі співробітників за контрактом – ЗМІTwitter без попередження звільнив тисячі співробітників за контрактом – ЗМІ
Маск попередив про можливе банкрутство Twitter — BloombergМаск попередив про можливе банкрутство Twitter — Bloomberg
Розвідка РФ причетна до кібератак на транспортні компанії України та Польщі — CNNРозвідка РФ причетна до кібератак на транспортні компанії України та Польщі — CNN
Євросоюз планує запустити власний супутниковий інтернетЄвросоюз планує запустити власний супутниковий інтернет
Блок рекламы


Похожие новости
Twitter звільнив працівників, які публічно критикували Ілона МаскаTwitter звільнив працівників, які публічно критикували Ілона Маска
Twitter без попередження звільнив тисячі співробітників за контрактом – ЗМІTwitter без попередження звільнив тисячі співробітників за контрактом – ЗМІ
Маск попередив про можливе банкрутство Twitter — BloombergМаск попередив про можливе банкрутство Twitter — Bloomberg
Маск заборонив співробітникам Twitter працювати віддалено — BloombergМаск заборонив співробітникам Twitter працювати віддалено — Bloomberg
Ілон Маск позбавив співробітників Twitter можливості працювати віддаленоІлон Маск позбавив співробітників Twitter можливості працювати віддалено
Маск хоче перетворити Twitter на «додаток для всього»Маск хоче перетворити Twitter на «додаток для всього»
Маск хоче створити власну платіжну систему в TwitterМаск хоче створити власну платіжну систему в Twitter
Цукерберг доручив вже в середу розпочати масові звільнення в Meta – WSJЦукерберг доручив вже в середу розпочати масові звільнення в Meta – WSJ
Маск розглядає можливість закрити Twitter пейволом – ЗМІМаск розглядає можливість закрити Twitter пейволом – ЗМІ
Число користувачів Twitter зросло після покупки соцмережі Маском – ЗМІЧисло користувачів Twitter зросло після покупки соцмережі Маском – ЗМІ
Последние новости
Подгружаем последние новости