«Синя галочка» у Twitter коштуватиме $8 — Маск

Власники галочки матимуть низку переваг.

«Синя галочка» у Twitter коштуватиме $8 — Маск
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Twitter стягуватиме по 8 доларів на місяць за свою послугу Blue, яка включає в себе синю галочку — значок «профіль підтверджено». Про це повідомив новий керівник Twitter Ілон Маск. У такий спосіб він сподівається збільшити кількість підписок і зробити соціальну мережу менш залежною від реклами.

Це рішення він ухвалив після того, як ознайомився із процесом верифікації профілю та надання користувачам «синіх галочок». Раніше Twitter надавав їх лише винятковим профілям на основі власних критеріїв.

«Чинна система «знаті і простого люду» у Твіттері в плані того, хто має чи не має синю галочку — це дурниця. Владу людям! Blue за 8 доларів на місяць», — написав Маск у твіті, додавши, що ціна буде скоригована для кожної країни за принципом купівельної спроможності.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.

Power to the people! Blue for $8/month.

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

Блакитна галочка біля імені користувача означає, що Twitter підтвердив, що обліковий запис належить особі чи компанії, яка на нього претендує. Зараз Twitter є безкоштовним для більшості користувачів.

Маск заявив, що передплатники з синіми галочками матимуть пріоритет у відповідях, згадках і пошуку, а також зможуть публікувати довші відео та аудіо. Крім того, вони бачитимуть вдвічі менше реклами.

Понад 80% користувачів Twitter, які взяли участь у недавньому опитуванні, сказали, що не готові платити за галочку . Близько 10% заявили, що готові платити 5 доларів на місяць.

Twitter вже має службу підписки під назвою Twitter Blue, яка була запущена в червні минулого року і пропонує доступ до розширених функцій, зокрема можливості редагування твітів.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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