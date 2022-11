«Синя галочка» у Twitter коштуватиме $8 — Маск

Twitter стягуватиме по 8 доларів на місяць за свою послугу Blue, яка включає в себе синю галочку — значок «профіль підтверджено». Про це повідомив новий керівник Twitter Ілон Маск. У такий спосіб він сподівається збільшити кількість підписок і зробити соціальну мережу менш залежною від реклами.

Це рішення він ухвалив після того, як ознайомився із процесом верифікації профілю та надання користувачам «синіх галочок». Раніше Twitter надавав їх лише винятковим профілям на основі власних критеріїв.

«Чинна система «знаті і простого люду» у Твіттері в плані того, хто має чи не має синю галочку — це дурниця. Владу людям! Blue за 8 доларів на місяць», — написав Маск у твіті, додавши, що ціна буде скоригована для кожної країни за принципом купівельної спроможності.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.



Power to the people! Blue for $8/month.