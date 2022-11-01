2022-11-01
Кінг розкритикував ідею плати за верифікацію облікового запису Twitter, Маск почав торгуватися
Бізнесмен заявив, що компанія має якось оплачувати рахунки, інформує
Кінг розкритикував ідею плати за верифікацію облікового запису© Pixabay
Американський письменник Стівен Кінг розкритикував ідею того, що верифікація облікового запису в Twitter стане платною. Згідно з поточними планами, вона входитиме до розширеної платної підписки, яка коштуватиме 19,99 доларів на місяць.
«20 доларів на місяць, щоб зберегти мою синю галочку? До біса, нехай вони мені платять», - написав Кінг.
Пост письменника прокоментував Ілон Маск, який нещодавно купив соцмережу. Він написав, що компанія «має якось платити за рахунками» і не може покладатися лише на рекламодавців. Він запропонував зменшити вартість верифікації до восьми доларів.
Фаїна Вауліна, ZN.ua