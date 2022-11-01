Кінг розкритикував ідею плати за верифікацію облікового запису Twitter, Маск почав торгуватися

Бізнесмен заявив, що компанія має якось оплачувати рахунки, інформує ZN.ua.

Кінг розкритикував ідею плати за верифікацію облікового запису Twitter, Маск почав торгуватися
Кінг розкритикував ідею плати за верифікацію облікового запису
© Pixabay

Американський письменник Стівен Кінг розкритикував ідею того, що верифікація облікового запису в Twitter стане платною. Згідно з поточними планами, вона входитиме до розширеної платної підписки, яка коштуватиме 19,99 доларів на місяць.

«20 доларів на місяць, щоб зберегти мою синю галочку? До біса, нехай вони мені платять», - написав Кінг.

Пост письменника прокоментував Ілон Маск, який нещодавно купив соцмережу. Він написав, що компанія «має якось платити за рахунками» і не може покладатися лише на рекламодавців. Він запропонував зменшити вартість верифікації до восьми доларів.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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