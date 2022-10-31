2022-10-31
Twitter планує зробити верифікацію облікових записів платною – ЗМІ
Вже верифікованим акаунтам дадуть 90 днів на оплату.
Twitter стягуватиме плату за верифікацію облікового запису© unsplash.com
Новий власник Twitter Ілон Маск доручив співробітникам сервісу мікроблогів розробити план стягнення плати за верифікацію облікових записів. Як повідомляє
У рамках існуючих тарифних планів користувачі можуть опціонально платити по 4,99 долара на місяць та отримувати деякі переваги користування Twitter. Новий план коштуватиме 19,99 долара. Вже верифікованим акаунтам дадуть 90 днів на оплату «синьої галочки».
Фаїна Вауліна, ZN.ua