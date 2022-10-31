Twitter планує зробити верифікацію облікових записів платною – ЗМІ

Вже верифікованим акаунтам дадуть 90 днів на оплату.

Twitter планує зробити верифікацію облікових записів платною – ЗМІ
Twitter стягуватиме плату за верифікацію облікового запису
© unsplash.com

Новий власник Twitter Ілон Маск доручив співробітникам сервісу мікроблогів розробити план стягнення плати за верифікацію облікових записів. Як повідомляє The Verge, це нововведення буде зміною існуючої платної підписки Twitter Blue.

У рамках існуючих тарифних планів користувачі можуть опціонально платити по 4,99 долара на місяць та отримувати деякі переваги користування Twitter. Новий план коштуватиме 19,99 долара. Вже верифікованим акаунтам дадуть 90 днів на оплату «синьої галочки».


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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