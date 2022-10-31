Twitter планує зробити верифікацію облікових записів платною – ЗМІ

Новий власник Twitter Ілон Маск доручив співробітникам сервісу мікроблогів розробити план стягнення плати за верифікацію облікових записів. Як повідомляє The Verge , це нововведення буде зміною існуючої платної підписки Twitter Blue.

У рамках існуючих тарифних планів користувачі можуть опціонально платити по 4,99 долара на місяць та отримувати деякі переваги користування Twitter . Новий план коштуватиме 19,99 долара. Вже верифікованим акаунтам дадуть 90 днів на оплату «синьої галочки».