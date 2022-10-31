2022-10-31
Акаунт заблокований: користувачі скаржаться на проблеми в роботі Instagram
У деяких з незрозумілих причин зникають підписники.
Користувачі Instagram скаржаться на блокування облікових записів© Pixabay
Користувачі Instagram повідомили про збій у роботі соціальної мережі. Як свідчать дані сайту
У коментарях користувачі скаржаться на те, що не можуть зайти в обліковий запис або що їхній обліковий запис з великою кількістю підписників, який вони вели протягом кількох років, виявився заблокованим без пояснення причин. Деякі зазначають, що вранці отримали повідомлення про блокування акаунту, але після здійснення всіх дій, яких вимагала соцмережа, зайти в обліковий запис не виходить. Instagram видає темну сторінку або сторінку з колесом завантаження.
Фаїна Вауліна, ZN.ua