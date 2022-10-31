Акаунт заблокований: користувачі скаржаться на проблеми в роботі Instagram

У деяких з незрозумілих причин зникають підписники.

Акаунт заблокований: користувачі скаржаться на проблеми в роботі Instagram
Користувачі Instagram скаржаться на блокування облікових записів
© Pixabay

Користувачі Instagram повідомили про збій у роботі соціальної мережі. Як свідчать дані сайту Downdetector, більшість скарг почали надходити близько 15:30 – 16:00 за київським часом.

У коментарях користувачі скаржаться на те, що не можуть зайти в обліковий запис або що їхній обліковий запис з великою кількістю підписників, який вони вели протягом кількох років, виявився заблокованим без пояснення причин. Деякі зазначають, що вранці отримали повідомлення про блокування акаунту, але після здійснення всіх дій, яких вимагала соцмережа, зайти в обліковий запис не виходить. Instagram видає темну сторінку або сторінку з колесом завантаження.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Маск розповів, для чого придбав TwitterМаск розповів, для чого придбав Twitter
Акаунт заблокований: користувачі скаржаться на проблеми в роботі InstagramАкаунт заблокований: користувачі скаржаться на проблеми в роботі Instagram
Керівна верхівка Twitter після звільнення отримає понад 100 мільйонів доларівКерівна верхівка Twitter після звільнення отримає понад 100 мільйонів доларів
Тwitter сформує раду з модерації контентуТwitter сформує раду з модерації контенту
Міноборони Японії планує збільшити кількість кіберспеціалістів уп’ятероМіноборони Японії планує збільшити кількість кіберспеціалістів уп’ятеро
Блок рекламы


Похожие новости
Електронні рецепти на ліки: з чим сьогодні виникають проблемиЕлектронні рецепти на ліки: з чим сьогодні виникають проблеми
Київстар запустив новий тариф для користувачів домашнього інтернету: кому вигідно підключитисяКиївстар запустив новий тариф для користувачів домашнього інтернету: кому вигідно підключитися
FT: Перебої в роботі Starlink на фронті в Україні припинилисяFT: Перебої в роботі Starlink на фронті в Україні припинилися
У користувачів Facebook масово зникли підписникиУ користувачів Facebook масово зникли підписники
Хакери отримали доступ до даних десятків тисяч користувачів онлайн-банку RevolutХакери отримали доступ до даних десятків тисяч користувачів онлайн-банку Revolut
Статки Цукерберга скоротилися на $71 мільярд через проблеми з MetaСтатки Цукерберга скоротилися на $71 мільярд через проблеми з Meta
СБУ ліквідувала «армію ботів» у майже сім тисяч акаунтівСБУ ліквідувала «армію ботів» у майже сім тисяч акаунтів
Twitter не хоче відповідати на запитання Маска, скільки у нього "дутих" акаунтів і скільки реальнихTwitter не хоче відповідати на запитання Маска, скільки у нього "дутих" акаунтів і скільки реальних
Сторінку Асоціації родин захисників «Азовсталі» у Instagram розблокувалиСторінку Асоціації родин захисників «Азовсталі» у Instagram розблокували
Instagram видалив акаунт Асоціації родин захисників «Азовсталі»Instagram видалив акаунт Асоціації родин захисників «Азовсталі»
Последние новости
Подгружаем последние новости