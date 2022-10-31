Акаунт заблокований: користувачі скаржаться на проблеми в роботі Instagram

Користувачі Instagram повідомили про збій у роботі соціальної мережі. Як свідчать дані сайту Downdetector , більшість скарг почали надходити близько 15:30 – 16:00 за київським часом.

У коментарях користувачі скаржаться на те, що не можуть зайти в обліковий запис або що їхній обліковий запис з великою кількістю підписників, який вони вели протягом кількох років, виявився заблокованим без пояснення причин. Деякі зазначають, що вранці отримали повідомлення про блокування акаунту, але після здійснення всіх дій, яких вимагала соцмережа, зайти в обліковий запис не виходить. Instagram видає темну сторінку або сторінку з колесом завантаження.