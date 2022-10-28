Маск розповів, для чого придбав Twitter

Бізнемен хоче, щоб Twitter «допоміг людству».

Маск розповів, для чого придбав Twitter
© unsplash.com

Ілон Маск розповів про свої плани щодо Twitter у відкритому листі до рекламодавців напередодні довгоочікуваного придбання соціальної мережі за 44 мільярди доларів.

У опублікованому в Twitter у четвер листі генеральний директор Tesla і SpaceX сказав, що він не хоче, щоб сайт став «безкоштовним для всіх пекельним пейзажем, де можна говорити що завгодно без наслідків».

«Зараз існує велика небезпека того, що соціальні медіа розпадуться на крайні праві та крайні ліві частини, які викликають більше ненависті та розколюють наше суспільство», — додав він.

Як зауважує POLITICO, це є очевидною зміною риторики і відходом від попередньої обіцянки Маска змінити політику модерації вмісту Twitter і зробити сайт бастіоном «свободи слова». Заява була зроблена через день після того, як Маск спростував чутки про те, що він планує звільнити 75 відсотків співробітників Twitter.

«Крім дотримання законів країни, наша платформа повинна бути теплою та привітною для всіх, і користувачі повинні мати можливість обирати бажаний досвід відповідно до своїх уподобань», — сказав Маск.

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS

— Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022

За його словами, причина, з якої він придбав платформу, полягала в тому, щоб створити «загальну цифрову міську площу, де можна обговорювати широкий спектр переконань здоровим способом, не вдаючись до насильства».

Маск також звернувся до рекламодавців, сказавши, що «правильно зроблена реклама» може потішити, розважити та надати інформацію, в той час, як реклама, яка не має значення для користувача, є спамом.

Невдовзі Бюро інтерактивної реклами звернулося до Twitter, щоб відповісти на ці коментарі, інформує ZN.ua.

«Реклама – не ворог. Вона підживлює інтернет-економіку та допомагає надавати корисні продукти та послуги споживачам», – написали в організації.

Основним джерелом доходу Twitter є реклама. Продажі реклами склали понад 90% доходу Twitter у другому кварталі.

Хоча Маск раніше заявляв, що хоче відійти від рекламної моделі, у четвер він написав, що хоче, щоб Twitter був «найповажнішою рекламною платформою».


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Маск пообіцяв, що Starlink працюватиме в Україні, навіть за відсутності фінансування ПентагонуМаск пообіцяв, що Starlink працюватиме в Україні, навіть за відсутності фінансування Пентагону
Маск розповів, для чого придбав TwitterМаск розповів, для чого придбав Twitter
Ілон Маск зробив важливу заяву про роботу Starlink в УкраїніІлон Маск зробив важливу заяву про роботу Starlink в Україні
Електронні рецепти на ліки: з чим сьогодні виникають проблемиЕлектронні рецепти на ліки: з чим сьогодні виникають проблеми
Російські хакери атакували сайт Кнесету, назвавши це помстоюРосійські хакери атакували сайт Кнесету, назвавши це помстою
Блок рекламы


Похожие новости
Ілон Маск зробив важливу заяву про роботу Starlink в УкраїніІлон Маск зробив важливу заяву про роботу Starlink в Україні
Маск пообіцяв, що Starlink працюватиме в Україні, навіть за відсутності фінансування ПентагонуМаск пообіцяв, що Starlink працюватиме в Україні, навіть за відсутності фінансування Пентагону
StarLink працюватиме: Україна на прямому контакті з МаскомStarLink працюватиме: Україна на прямому контакті з Маском
Євросоюз та США не довіряють Маску і планують фінансування роботи Starlink в УкраїніЄвросоюз та США не довіряють Маску і планують фінансування роботи Starlink в Україні
Маск продовжить безкоштовно фінансувати Starlink в УкраїніМаск продовжить безкоштовно фінансувати Starlink в Україні
Росія "активно намагається вбити Starlink" - МаскРосія "активно намагається вбити Starlink" - Маск
CNN: Пентагон розлючений вимогами Маска платити за Starlink в Україні, тим більше що ціна завищенаCNN: Пентагон розлючений вимогами Маска платити за Starlink в Україні, тим більше що ціна завищена
Ілон Маск відмовився оплачувати зв'язок Starlink в УкраїніІлон Маск відмовився оплачувати зв'язок Starlink в Україні
Український міністр та Ілон Маск обмінялись люб'язностями в соцмережіУкраїнський міністр та Ілон Маск обмінялись люб'язностями в соцмережі
Пекін незадоволений розгортанням Starlink в Україні та не хоче його присутності у Китаї – МаскПекін незадоволений розгортанням Starlink в Україні та не хоче його присутності у Китаї – Маск
Последние новости
Подгружаем последние новости