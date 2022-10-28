Маск розповів, для чого придбав Twitter

Ілон Маск розповів про свої плани щодо Twitter у відкритому листі до рекламодавців напередодні довгоочікуваного придбання соціальної мережі за 44 мільярди доларів.

У опублікованому в Twitter у четвер листі генеральний директор Tesla і SpaceX сказав, що він не хоче, щоб сайт став «безкоштовним для всіх пекельним пейзажем, де можна говорити що завгодно без наслідків».

«Зараз існує велика небезпека того, що соціальні медіа розпадуться на крайні праві та крайні ліві частини, які викликають більше ненависті та розколюють наше суспільство», — додав він.

Як зауважує POLITICO, це є очевидною зміною риторики і відходом від попередньої обіцянки Маска змінити політику модерації вмісту Twitter і зробити сайт бастіоном «свободи слова». Заява була зроблена через день після того, як Маск спростував чутки про те, що він планує звільнити 75 відсотків співробітників Twitter .

«Крім дотримання законів країни, наша платформа повинна бути теплою та привітною для всіх, і користувачі повинні мати можливість обирати бажаний досвід відповідно до своїх уподобань», — сказав Маск.

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022

За його словами, причина, з якої він придбав платформу, полягала в тому, щоб створити «загальну цифрову міську площу, де можна обговорювати широкий спектр переконань здоровим способом, не вдаючись до насильства».

Маск також звернувся до рекламодавців, сказавши, що «правильно зроблена реклама» може потішити, розважити та надати інформацію, в той час, як реклама, яка не має значення для користувача, є спамом.

Невдовзі Бюро інтерактивної реклами звернулося до Twitter , щоб відповісти на ці коментарі, інформує ZN.ua .

«Реклама – не ворог. Вона підживлює інтернет-економіку та допомагає надавати корисні продукти та послуги споживачам», – написали в організації.

Основним джерелом доходу Twitter є реклама. Продажі реклами склали понад 90% доходу Twitter у другому кварталі.